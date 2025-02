Milano Fashion Week, Alviero Martini si racconta: l’esclusiva di Elvira Federico FOTO e VIDEO

Ancora moda a Milano, prosegue Milano Fashion Week, con i suoi 153 appuntamenti, tra cui 56 sfilate in presenza, oltre a presentazioni, mostre e incontri esclusivi.

E tra i grandi della moda che in questi giorni sono saliti in passerella c'è anche Alviero Martini, che ha presentato la sua collezione Autunno-Inverno 2025/2026, intervistato per noi in esclusiva dall'Influencer Elvira Federico. Sempre Elvira ha intervistato anche il designer Mario Dice, che definisce il suo stile "Elegante".

"Non sono più i tempi d'oro di una volta ma stiamo comunque lavorando molto bene. Io? Adoro viaggiare", queste le parole di Martini, ma ascoltate la sua intervista mentre ricorda anche le sue origini.

Tra i presenti all'evento Siria, Annalisa Minetti, Biagio Danelli, Marco Carta, Bianca Azei, Beppe Convertini.

Un ringraziamento ad Antonio Moccia, management nazionale di Alviero Martini per quanto riguarda il tour del firma copie del suo libro autobiografico, la cui agenzia si occupa di management nazionale e organizzazione di eventi.