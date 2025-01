Incidente stradale a Vergnasco, confiscato il mezzo del conducente ubriaco

Nella giornata di ieri, lunedì 20 gennaio, i Carabinieri sono intervenuti alle ore 15.00 e alle 21.10, per due incidenti verificatisi rispettivamente a Biella e Vergnasco, frazione di Cerrione.

A Biella il sinistro stradale ha coinvolto due veicoli: i militari sono giunti sul posto quando i mezzi erano già stati rimossi dalla carreggiata e i proprietari procedevano alla compilazione del CID. I conducenti sono un uomo del ’50 residente a Pralungo e una donna del ’74 di Biella; fortunatamente lo scontro non ha causato feriti.

Alle ore 21.10 è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri a seguito della segnalazione di un’auto sospetta, che dopo aver abbattuto un paletto a lato della strada ha proseguito a zig zag sulla via per Vergnasco. Dopo aver fermato il conducente le Forze dell’Ordine l’hanno scortato in sede ed effettuato l’alcol test. All’uomo del ’77, risultato positivo ed artefice del sinistro, è stato sequestrato il mezzo per la successiva confisca.