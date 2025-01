Le arance della salute dell’Airc tornano a Biella con il Fondo Edo Tempia

Torna, come ogni inverno, il sabato dedicato alla ricerca medico-scientifica anche nelle piazze del Biellese: la giornata della distribuzione delle arance della salute dell’Airc quest’anno è fissata per il 25 gennaio. A rendere possibile la distribuzione in provincia di Biella è, come di consueto, il Fondo Edo Tempia con il suo staff di volontarie e volontari: saranno loro dietro le postazioni che si troveranno fin dalla mattina in piazza della Trinità a Biella, in piazza della Chiesa a Cossato e a Valdilana, in piazza XXV Aprile nel centro di Ponzone.

Per portare a casa una retina di arance basterà un’offerta minima di 13 euro ma saranno a disposizione anche le confezioni di marmellata, a 8 euro, e di miele di fiori d’arancio a 10 euro. Le donazioni saranno un aiuto prezioso per i progetti sostenuti dall’associazione italiana per la ricerca sul cancro che coinvolgono oltre cinquemila scienziati in tutta la penisola. Alcuni tra questi coinvolgono anche i laboratori di ricerca del Fondo Edo Tempia. Un esempio recente riguarda uno studio su un tumore raro, quello che colpisce il surrene, che vede al lavoro anche il laboratorio di oncologia molecolare che ha sede all’ospedale di Biella.

«Si basa» spiega la direttrice del laboratorio Maria Scatolini «sulla più grande casistica al mondo, resa possibile dalla collaborazione con gli ospedali e con i medici in Italia e all’estero». L’appuntamento con le arance della salute sarà il primo per l’Airc nell’anno del suo sessantesimo anniversario di fondazione.