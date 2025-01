Ginnastica, brilla l'artistica di Pietro Micca nella prima prova di Campionato Individuale Silver LD

Domenica 19 gennaio è iniziata la nuova stagione agonistica per la sezione di artistica della Pietro Micca che si è confrontata con le altre associazioni sportive affiliate alla Federazione Ginnastica d’Italia nella prima prova individuale del Campionato Silver LD. I primi turni del mattino hanno visto impegnate le ginnaste più piccole che hanno saputo togliersi le loro soddisfazioni nel livello base: medaglia d’argento per Matilde Carnini tra le allieve 3 con il miglior punteggio alle parallele e sesto posto per Adele Trudettino in categoria allieve 5 con una gara estremamente costante.

Tra le allieve 4 brilla la medaglia d’argento di Valentina Caldera, solita specialista della trave, attrezzo che ha dato invece qualche grattacapo a Mia Duranti, che stava conducendo una grande gara e che ha concluso comunque con un buon ottavo posto la sua prima uscita con i colori societari; prima gara per Pietro Micca anche per Giada Garrone che termina con un soddisfacente quinto posto, frutto del lavoro fatto per migliorarsi in un livello nuovo e più competitivo. Nella tarda mattinata il programma gare ha visto coinvolte le ragazze più grandi sempre nel livello base, dove Benedetta Vella ha terminato la sua gara al sesto posto nelle junior 2.

Tra le senior 1 invece Maria Giovanna Versaldo chiude al settimo posto un’ottima gara che la lascia molto soddisfatta, a solo un punto e mezzo dalla medaglia di bronzo.