Ladri in un garage a Vigliano, foto archivio

Non è certo se abbiamo asportato qualcosa, ma malviventi sono entrati in un box auto e hanno rovistato ovunque, mettendo a soqquadro tutto quello che si trovava all'interno.

Il fatto è accaduto a Vigliano in questi giorni, a danno di un 30enne, che quando è arrivato in garage ha trovato tutto in disordine.

L'uomo non è però in grado di riferire con certezza ai Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto, se aveva chiuso la porta basculante del box auto oppure no.

Dai primi sopralluoghi non è comunque stato trovato nessun segno di effrazione.