Casapinta celebra Sant'Antonio: una festa di fede, comunità e tradizione FOTO

Oggi, nel cuore di Casapinta, il piazzale della chiesa parrocchiale si è riempito di volti sorridenti e cuori grati in occasione della festa di Sant'Antonio, un appuntamento che unisce spiritualità e tradizioni care alla comunità locale.

La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa, un momento solenne che ha riunito i fedeli per rendere omaggio al santo protettore degli animali e dei contadini. Le parole di Don Luca hanno ricordato il valore del rispetto per il creato e per tutte le creature, grandi e piccole, che condividono con noi il dono della vita.

Dopo la Messa, è stato il momento della benedizione dei mezzi e degli animali ognuno accompagnato dai propri umani che sono stati i protagonisti di scene di rara dolcezza. La benedizione ha voluto sottolineare il legame profondo che unisce l’uomo e gli animali, un legame fatto di cura reciproca e affetto incondizionato.

Il momento più sentito e atteso, però, è stato l’incanto dei canestri, una tradizione che porta con sé l’essenza stessa di Sant’Antonio. I canestri, pieni di prodotti locali, sono stati offerti all’asta tra il calore e l’allegria dei partecipanti.

Dopo la distribuzione della porchetta, molto gradita ed andata a ruba, il pranzo conviviale nella sede degli Alpini ha riunito la comunità per concludere la giornata con il solito spirito di allegria e condivisione.

La festa di Sant'Antonio a Casapinta non è solo una ricorrenza religiosa, ma una giornata di incontro, un'occasione per ritrovare radici profonde e rinsaldare legami. È una testimonianza viva della capacità di un piccolo paese di tenere vive le sue tradizioni, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Oggi, sotto il cielo di gennaio, Casapinta ha dato prova di quanto l’unione di fede e comunità possa essere un dono prezioso, capace di riscaldare il cuore anche nei giorni più freddi dell’inverno