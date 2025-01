SPORT |

Nuove cinture nere per la New Generation Taekwondo

La New Generation Taekwondo amplia il gruppo di Cinture Nere iscritte alla società: il 12 gennaio Tommaso Motto di Roasio e Leonardo Perin di Biella hanno conseguito con successo l'esame Federale tenutosi a Piossasco per il passaggio di grado a Cintura Nera I Dan. La prova di esame, organizzata a livello regionale dal Comitato Piemontese FITA e alla quale hanno preso parte una trentina di candidati, ha visto lo svolgersi di tre prove tecniche: forme, tecniche al colpitore e Combattimento. Alla prova di esame presente anche il presidente e tecnico della New Generation, Giorgio Moi, chiamato in qualità di membro della commissione d'esame.

c. s. New Generation Taekwondo g. c.