In 200 a Viverone per il Motoincontro dell'Amicizia, da 33 anni uniti da amicizia e passione per i motori FOTO e VIDEO

In 200 a Viverone per il Motoincontro dell'Amicizia, da 33 anni uniti da amicizia e passione per i motori (servizio di Angela Lobefaro)

Da 33 anni si ritrovano sulle rive del Lago di Viverone per condividere la propria passione per i motori, uniti da sentimenti quali l'amicizia e il rispetto.

Con queste basi, 200 centauri si sono dati appuntamento questa mattina per l'edizione 2025 del Motoincontro dell'Amicizia, evento a due ruote realizzato dal Moto Club di Alice Castello. Buona parte dei partecipanti è giunta da ogni angolo del Piemonte; altri, invece, dalle vicine regioni di Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. Perfino dalla lontana Valtellina.

Come sottolineato dagli organizzatori, i numeri si confermano in linea con le edizioni passate. Intorno alle 12, la comitiva è partita in direzione di Alice per pranzare tutti insieme.