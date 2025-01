“Chiedilo a un castagno”, i prossimi appuntamenti

Per l’Associazione Biellese del Castagno e per il suo progetto ”Chiedilo a un castagno” sarà un inizio di febbraio impegnativo e ricco di incontri che valorizzano il patrimonio di grandi castagni presenti nelle valli biellesi e lo fanno conoscere anche fuori dai confini della provincia .

Sabato primo febbraio, a Villa Mossa a Occhieppo Superiore (Sala delle Carrozze, ore 16,30), l’artista fotografo ferrarese Luca Zampini terrà l’inaugurazione della mostra sugli alberi di castagno che nel tempo ha fotografato in giro per l’Italia. Ben cinque di questi sono esemplari biellesi visitati lo scorso dicembre, girovagando nelle nostre valli per farsi ispirare. Dice Zampini, noto anche fuori dai confini italiani come “fotografo degli alberi” (ma sarebbe più corretto definirlo “interprete degli alberi”): “Raramente mi è capitato di imbattermi in pochi giorni in così tanti castagni belli ed espressivi da abbracciare e fissare con la mia particolare tecnica di elaborazione in bianco e nero”. Aggiunge un lusinghiero commento sull’accoglienza: “Ovunque sono stato accolto con interesse e amicizia e alcuni soci dell’Associazione Biellese del Castagno si sono attivati in tutti i modi per farmi conoscere il Biellese con i suoi magnifici paesaggi e i suoi boschi, i castagni secolari, ma anche la bagna cauda, preparata apposta per me!”. All’inaugurazione Luca Zampini farà l’adozione culturale del castagno del Belvedere di Bioglio, partecipando a un talk show sul tema dei castagni e con gli intervenuti festeggerà con un aperitivo organizzato in suo onore dall’Associazione Biellese del Castagno in collaborazione con la Pro Loco di Occhieppo Superiore. Protagonista del brindisi un raffinatissimo vermouth a base di Erbaluce con erbe e spezie delle cantine Gnavi di Caluso.

La mostra “Castagni Biellesi” sarà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 15,30 alle 18,00 sino a domenica 16 febbraio compreso. Per informazioni ed eventuali aperture fuori orario: tel. 349 2958689.

Venerdì 7 febbraio, sempre nell’ambito del progetto “Chiedilo a un castagno”, l’antropologo, scrittore e ispettore forestale sardo Fiorenzo Caterini condurrà la visita al Parco degli arbo di Riabella, in Valle Cervo, istituito nel 1988 dal DocBi insieme alla Proloco di Riabella che, con encomiabile sollecitudine, ne ha cura ancora oggi. Dopo la passeggiata, che è anche impegno di Caterini ad adottare simbolicamente questo bosco di castagni ricco di storia, gli intervenuti potranno rifocillarsi nella sede della Proloco e dialogare con Caterini sul ruolo dei boschi nella conservazione dell’ambiente. La sera alle 20,30 Fiorenzo Caterini presenterà il suo libro “Colpi di scure e sensi di colpa” nella sede dell’Associazione Culturale Sarda “Su Nuraghe” e racconterà quel che è successo in Sardegna nell’Ottocento con il disboscamento delle foreste e le conseguenze per il paesaggio, l’economia e la società dell’isola. Caterini e gli intervenuti potranno godere di una calda accoglienza isolana, ma il rinfresco in onore dell’ospite sarà tutto biellese e ispirato alle castagne!

Per info: segreteria Associazione Biellese del Castagno tel.349 2958689 (whatsapp e chiamate)