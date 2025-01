Biella, distribuiti 1400 porzioni: la fagiolata benefica della CRI è un vero successo (foto di Davide Fiantti per newsbiella.it)

Questa mattina, 19 gennaio, è passato in visita anche il vescovo di Biella Roberto Farinella per la consueta fagiolata realizzata dai volontari della Croce Rossa.

Per l'occasione, sono stati preparati 150 chili di fagioli e 170 di salame per circa 1400 porzioni, distribuite interamente a tutti i presenti. Un vero successo di pubblico che ha anche un intento benefico: l'intero ricavato, infatti, servirà per acquistare mezzi e materiali utili alla CRI.