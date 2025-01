Casa "Paola Tura" a Valdilana esempio di solidarietà

La casa "Paola Tura" a Valdilana è un esempio di solidarietà e crescita che avviene ogni giorno nel territorio. L'appartamento per l'autonomia "Paola Tura" a Pratrivero – Valdilana, rappresenta un modello di inclusione e supporto, dove le persone acquisiscono competenze e autonomia in un ambiente familiare e accogliente. Spiegano dall'amministrazione comunale: "In questo spazio si costruisce il "dopo di noi", un progetto che garantisce un futuro sereno e indipendente a chi ne ha più bisogno, creando legami di amicizia e autentica convivenza. Dalle emozioni iniziali alla soddisfazione dei genitori, ogni storia raccontata in questa struttura è un piccolo grande successo".