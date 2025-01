Inizia il carnevale, il primo a Biella è quello della Croce Rossa FOTO di Davide Finatti per newsbiella.it

Giornata di Carnevale nella giornata di oggi sabato 18 gennaio nella sede della Croce Rossa di Biella, presso la sede di via Quintino Sella 61.

I volontari si sono prestati ad animare la giornata con angoli di trucca bimbi, laboratori e mini corsi di come comportarsi in caso di emergenza rivolti ai più piccoli.

E non è finita, perchè il carnevale alla Croce Rossa domani continua con la fagiolata in programma per domani davanti alla chiesa di San Sebastiano. La distribuzione inizierà alle 12 e il ricavato finanzierà le attività del comitato biellese.