Alta Valle Elvo: Tir rimosso, viabilità tornata alla normalità

Aggiornamento ore 15

Nella mattina di oggi sabato 18 gennaio il Tir che era rimasto bloccato in alta Valle Elvo è stato recuperato e la viabilità è tornata alla normalità.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.

I Fatti

Verrà molto probabilmente recuperato domani mattina il tir che, nel pomeriggio, di oggi, 17 gennaio, è rimasto bloccato in alta Valle Elvo.

Sembra proprio che il mezzo sia finito in una strada stretta nelle vicinanze di regione Mollie, nel comune di Netro, lungo la Provinciale 512. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco per l'assistenza e le operazioni di messa in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri.