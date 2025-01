Scontro tra auto a Cerrione, conducenti negativi all'etilometro

Carabinieri e Polizia Stradale nella giornata di ieri venerdì 18 gennaio sono intervenuti a Cerrione su segnalazione di un passante, intorno alle 20, per uno scontro che ha visto coinvolte due auto.

A bordo di entrambe c'erano dei passeggeri, ma sembra che per fortuna nemmeno loro siano rimasti feriti.

Un mezzo era condotto da un uomo 59enne residente di Strona e l'altro da un 33enne di Cerrione, tutti e due sono risultati negativi all'etilometro. Sembra che il sinistro sia avvenuto per una mancata precedenza.

Per il recupero delle auto è arrivato il carroattrezzi in quanto non erano marcianti.