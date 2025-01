Controllo alberature a Candelo, cresce il valore ecologico del verde pubblico

Cresce il valore ecologico del verde pubblico di Candelo. A darne notizia, sui propri canali, il capogruppo della maggioranza Erika Vallera: “L'amministrazione comunale ha avviato dal 2018 un programma di controllo preventivo della stabilità delle alberature ubicate nei pressi di strade, scuole e parchi che presentano una elevata fruizione da parte dei cittadini. Recentemente il professionista incaricato ha depositato gli esiti dell'ultima indagine e valutazione delle alberature presenti in diverse aree candelesi".

"La relazione generale presentata accerta che le sommatorie complessive del valore ornamentale e del valore ecologico sono cresciute di circa 3% rispetto al 2022, mentre biomassa complessiva e CO2 fissata annualmente sono cresciuti di circa il 10% in questi due anni - sottolinea - Ciò è da attribuire in minima parte alle nuove messe a dimora e in massima parte al naturale sviluppo degli alberi”.

Infine, Vallera annuncia che i prossimi processi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature oggetto di indagine “proseguiranno quindi secondo le linee della relazione”.