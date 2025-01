L’indicibile: tre incontri in Valsesia e Valsessera tra salute e comicità

Tre incontri tra il comico e l’educazione alla salute, per raccontare l’indicibile, ovvero ciò da cui distogliamo lo sguardo, ma che ci riguarda tutti. Il primo appuntamento è in programma sabato 25 gennaio, dalle 17, al teatro in frazione Granero 101 a Coggiola e si parlerà di “Depressione” con i comici Antonio Piazza e Giulia Cerruti il dottor Carlo Ignazio Cattaneo, Primario di Psichiatria a Biella.In ciascuno dei 3 incontri l’indicibile verrà affrontato prima con monologhi di stand-up comedy con comiche e comici selezionati da “Xanax comedy” con esperienza personale dei problemi trattati; poi attraverso una chiacchierata con medici esperti dell’argomento e radicati sul territorio. “È un modo innovativo e sperimentale per demitizzare i tabù e per incoraggiare le persone a informarsi, chiedere aiuto e affrontare le difficoltà insieme”, commentano i promotori dell’iniziativa.La rassegna è promossa da Rotary Club Valsesia, Elisa’s Network of Love, Xanax Comedy, ASL VC, Casa Sant’Anna e associazione Igea, con il patrocinio dei Comuni di Coggiola, Romagnano Sesia, Borgosesia, con la collaborazione scientifica dell’Università degli Studi di Torino e con il sostegno della Regione Piemonte.Gli incontri successivi si terranno il 22 febbraio a Borgosesia, presso il Centro sociale di via A. Giordano 32, dove si affronterà il tema “Vecchiaia” con la partecipazione delle artiste Elena Ascione e Laura Sciolla e del dottor Stefano Dacquino, direttore della Medicina interna dell’ospedale di Borgosesia accompagnato dall’assistente sociale di Casa Sant’Anna di Varallo, dottoressa Cristina Martini; mentre il 22 marzo presso Villa Caccia a Romagnano Sesia, in viale Antonelli 1, sul palco insieme alle comiche Giulia Cerruti e Laura Sciolla ci sarà il dottor Carlo Olivieri, direttore della Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Vercelli, si affronterà il tema “Fine vita e morte”.