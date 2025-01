Dal 27 gennaio lavori alle gallerie di Azoglio a Crevacuore

Senso unico alternato dal 27 gennaio all'altezza delle gallerie di Azoglio a Crevacuore. Proseguono gli interventi della Provincia di Biella, grazie a un finanziamento delle Aree interne, per andare a mettere in sicurezza le gallerie del Biellese orientale.

La Provincia ha emesso una ordinanza che prevede dal 27 gennaio fino al 28 febbraio la limitazione temporanea del transito mediante l'istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo mobile lungo la sp 235. Previsti disagi per gli automobilisti.