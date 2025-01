Pray, auto finisce contro palo della luce

Sono ancora frammentarie le notizie che arrivano da Pray, dove nel tardo pomeriggio di oggi, 17 gennaio, si è verificato un sinistro autonomo.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto sarebbe finita contro un palo dell'illuminazione pubblica per cause in fase di accertamento.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco di Ponzone per la messa in sicurezza del mezzo e del pilone, rimasto pericolante a causa dell'urto. L'area è stata transennata mentre sembra che il conducente sia rimasto indenne.