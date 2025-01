UPI, Ramella Pralungo confermato a rappresentante personale sul tavolo delle Province nazionali

“Ho ricevuto una notizia che mi ha fatto molto piacere: gli uffici mi hanno trasmesso la nota del nuovo presidente nazionale dell'UPI, il quale mi ha confermato la sua fiducia nominandomi come rappresentante personale sul tavolo delle Province nazionali. Sebbene il presidente dell'UPI sia cambiato, questa riconferma dimostra che il lavoro svolto finora è stato apprezzato e che la direzione intrapresa è quella giusta”. A parlare il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo in una nota apparsa sui suoi canali social.

E aggiunge: “Non posso fare altro che ringraziarlo sinceramente e promettere che continuerò a lavorare con impegno e dedizione per tutte le province italiane e per il nostro territorio. Sarà un'opportunità fondamentale per portare la voce della nostra provincia al livello nazionale”.