Confindustria e Intesa Sanpaolo: 200 miliardi per il futuro delle imprese italiane.

Confindustria e Intesa Sanpaolo hanno siglato un nuovo accordo quadriennale che stanzia 200 miliardi di euro per il rilancio e la crescita delle imprese italiane entro il 2028. La partnership, avviata nel 2009, ha già portato all’erogazione di 450 miliardi di euro in 15 anni, supportando migliaia di PMI e contribuendo alla solidità e allo sviluppo del Made in Italy.

L’accordo punta su investimenti in innovazione, sostenibilità e tecnologia, con particolare attenzione alla Transizione 5.0, all’Intelligenza Artificiale e alle Scienze della Vita, oltre a favorire la trasformazione sostenibile e l’economia circolare. Tra le novità, un Piano per l’Abitare Sostenibile, pensato per attrarre talenti e migliorare la mobilità dei lavoratori.

“Con questo nuovo impegno – ha dichiarato Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo – vogliamo accompagnare le imprese italiane nella realizzazione di obiettivi ambiziosi, rafforzando la competitività e investendo sul futuro.”

Anche Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, ha sottolineato l’importanza di una collaborazione partecipata e inclusiva per sostenere gli investimenti e il rilancio industriale. Questo accordo si propone di favorire il progresso economico e tecnologico del Paese, consolidando il rapporto di fiducia e cooperazione fra banca e impresa.