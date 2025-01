Entra in un bar a bere un caffè, lascia fuori l'e-bike accesa e gliela rubano

E' entrato in un bar a prendere un caffè, e quando è uscito non si è più trovato la e-bike che aveva lasciata fuori dal locale, accesa.

E' quanto è accaduto nella giornata di ieri mercoledì 15 gennaio a Biella a un 49enne residente in città, che quando si è accorto del furto ha immediatamente chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati il Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno redatto il verbale sull'accaduto, e accertato che si trattava di una bici del servizio di bike sharing della ditta VAIMOO.

In seguito al furto, il mezzo che era ancora abbinato all'utenza dell'uomo al quale è stato rubato è stato per l'ultima volta localizzato tramite app in via Milano nei pressi di Chiavazza.

Spetterà al richiedente segnalare l'accaduto alla ditta che gestisce il servizio.