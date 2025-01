Settimana Nazionale dei Lasciti AISM, anche a Biella un incontro con i notai per informare e sensibilizzare

Torna la Settimana Nazionale dei Lasciti di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, dal 20 al 26 gennaio 2025. Una settimana dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei lasciti solidali, uno strumento prezioso per garantire servizi essenziali, sostenere la ricerca scientifica e migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla (SM), neuromielite ottica e patologie correlate.

Anche la Sezione Provinciale AISM di Biella partecipa alla Settimana Nazionale dei Lasciti AISM, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato e con il sostegno della Federazione Nazionale Pensionati Cisl, con un incontro informativo che si terrà il 25/1/25 alle ore 10.00 a Biella c/o Cascina Oremo in Corso Giuseppe Pella 21. All’incontro interverranno il Presidente della Sezione AISM di Biella Paolo Trenta, il Direttore Generale Domus Laetitiae Paolo Tigrino e il Notaio Francesco Presbitero. Durante l’evento il pubblico potrà approfondire tematiche delicate legate alle successioni testamentarie e alle polizze a vita e ai lasciti solidali, che costituiscono un importante strumento per realizzare progetti significativi di AISM e della sua Fondazione, FISM.

“Sostenere con una disposizione testamentaria l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione significa dare un futuro alla ricerca scientifica per trovare la causa della SM e la cura definitiva e garantire oggi una buona qualità di vita”. Dichiara Paolo Trenta, Presidente della Sezione Provinciale AISM di Biella. Inoltre, il 28 gennaio alle ore 17, si terrà un evento online che sarà moderato dalla giornalista Francesca Romana Elisei. Un’opportunità per tutti di approfondire il tema dei lasciti solidali e scoprire come un semplice gesto possa fare la differenza. Iscrizioni su aism.it/eventolasciti.