Tutto pronto a Cerrione per la Festa di Sant'Antonio Abate, in programma per la giornata di domenica 19 gennaio.

Si comincia alle 10.30 con la Santa Messa presso la chiesa di San Giovanni Battista, seguita dalla benedizione dei trattori nei pressi dell'area del parco giochi. Alle 12.30 è previsto il pranzo con lotteria finale mentre alle 18.30 si terrà la merenda sinoira offerta dai priori nei locali del salone parrocchiale di Vergnasco. La serata sarà allietata da Beppe Venza.