Miagliano, ecco come si presenta l'asilo nido dopo i lavori di adeguamento per maggior confort e sicurezza (foto dal sito web di comune di Miagliano)

Eseguiti ulteriori adeguamenti nell'Asilo intercomunale di Miagliano finalizzati a migliorare confort e sicurezza. Nello specifico le attività hanno riguardato la posa di una pavimentazione in pvc, per circa 85 mq, nei locali sala mensa e sala gioco unita all'installazione di nuove protezioni, in materiale plastico antitrauma, su tutti i caloriferi e la sostituzione di un frigorifero, con cella refrigerante a tecnologia wi-fi (per controllo e diagnostica remota), e di uno scalda acqua.

L'investimento complessivo, prossimo a 11mila euro, è stato gestito dall'Unione Montana Valle del Cervo – La Bürsch e finanziato dai comuni facenti parte della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Asilo Nido, come Pralungo, Tollegno, Andorno Micca, Miagliano, Sagliano Micca, Tavigliano, Campiglia Cervo, Rosazza e Piedicavallo.