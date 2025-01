Comune in ascolto, a Sagliano un numero WhatsApp per segnalazioni e reclami

“Per rendere la comunicazione tra cittadini e Comune ancor più efficace, immediata e semplice, si può utilizzare il nuovo numero WhatsApp”. Lo rende noto l'amministrazione di Sagliano Micca, a proposito del nuovo servizio che messo a disposizione della popolazione.

“Con un messaggio WhatsApp al numero 349 355 88 28 sarà possibile inviare segnalazioni, reclami per eventuali disservizi, problemi riscontrati e sottoporre eventuali suggerimenti per il miglioramento – si legge nella nota - Per presentare una segnalazione occorre comunicare tramite messaggio WhatsApp (non telefonate) specificando: il proprio nome e cognome; una descrizione più dettagliata possibile di ciò che si intende comunicare (luogo, data, tipo di problema/disservizio, eventuale ripetizione periodica del problema, ecc.). Allegare, se si vuole, anche fotografie o video. La segnalazione ricevuta verrà inoltrata agli uffici di competenza e, solo qualora il cittadino volesse un riscontro, si provvederà su richiesta a ricontattarlo al recapito comunicato. Il servizio è gratuito ma non sostituisce per casi specifici la comunicazione diretta con gli uffici comunali preposti (numero unico: 015 473715)”.