Matteo Lometti, nuovo record su strada: a Valencia abbatte il muro dei 32 minuti nella 10 Km

Obiettivo raggiunto per Matteo Lometti. Domenica scorsa, numerosissimi atleti (provenienti da ogni angolo del globo) si sono dati appuntamento a Valencia per la 10 Km, la gara sulla distanza più veloce al mondo.

Tra loro, era presente anche il portacolori biellese della Brancaleone Asti che ha stabilito un nuovo record su strada, con un tempo pari a 31' 57'', che gli è valso la 34° posizione di categoria. “Per un paio d'anni ho lavorato con costanza per correre sotto il muro dei 32 minuti – confida – Alla fine, ce l'ho fatta: il traguardo è stato centrato. Sono davvero molto soddisfatto”.

Nonostante il livello degli avversari fosse estremamente elevato, come dimostrano le prestazioni di enorme valore compiute da alcuni fondisti, come lo svedese Andreas Almgren (record europeo dei 10 km), lo svizzero Dominic Lobalu e il keniano Vincent Langat, giunti al traguardo con un tempo sotto i 27 minuti.

“Sono stati straordinari – sottolinea Lometti - Ringrazio il mio allenatore, Paolo Vialardi, per l'assistenza fornitami per tutto questo tempo. È stata una bella gara, fin da subito ho trovato il corretto ritmo gara e gestito al meglio le forze. Ora, lavorerò sodo per migliorare ancora di più e provare a entrare nella top ten degli atleti italiani m35”.