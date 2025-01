Dalla Regione 5 milioni per proteggere agricoltura e florovivaistica piemontesi

Saranno aperti fino al 31 marzo prossimo i bandi regionali voluti dall’assessorato a Commercio, Agricoltura e Cibo, guidato da Paolo Bongioanni, dedicati alla salvaguardia delle produzioni agricole e florovivaistiche. Lo stanziamento complessivo è di ben 5 milioni di euro: 3,5 milioni per le reti antigrandine e 1,5 milioni contro le gelate tardive. Si tratta di un investimento molto forte dedicato ad accelerare gli interventi e difendere l’agricoltura piemontese, per cui sono state già accorpate nei bandi le risorse previste per il 2026.

Il contributo della Regione copre il 50% della spesa di ogni progetto, da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 150.000 euro. A metà 2025 uscirà la graduatoria dei progetti finanziati, poi ci sarà 1 anno di tempo per acquistare e installare gli impianti.

“Esprimo sostegno ed apprezzamento per i bandi che rappresentano un'opportunità straordinaria per la salvaguardia delle nostre produzioni agricole e florovivaistiche, che sono parte integrante della nostra identità e della nostra economia.

In particolare, l’investimento previsto per la protezione contro le gelate tardive e la realizzazione di reti antigrandine è un passo fondamentale per proteggere i nostri agricoltori dai danni causati dagli eventi climatici sempre più estremi e imprevedibili. La Regione Piemonte dimostra così di essere vicino a chi lavora ogni giorno per la crescita del nostro territorio.

La sicurezza delle coltivazioni, la protezione contro le intemperie e l’innovazione tecnologica sono pilastri fondamentali per la crescita del settore agroalimentare e, come Fratelli d’Italia, siamo convinti che investire in questi ambiti sia la via giusta per garantire un futuro prospero alle nostre terre” dichiara Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia