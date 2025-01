Incidente a Biella, ferita una donna di 73 anni

È stata trasportata al Pronto Soccorso, in codice verde, la donna di 73 anni, rimasta coinvolta in un incidente stradale.

Il fatto è avvenuto ieri sera, poco dopo le 20, a Biella: stando alle prime ricostruzioni, affidate ai Carabinieri, un furgone avrebbe svoltato in curva e non si sarebbe accorto della presenza della passante che, in quel momento, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Nel tentativo di evitare il mezzo, la stessa avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe finita a terra rimanendo ferita alla testa. In breve tempo, è stata assistita e soccorsa sal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme ai militari dell'Arma.

Il conducente del veicolo verrà molto probabilmente sanzionato per la mancata precedenza al pedone.