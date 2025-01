Biella rinnova il sostegno ai negozi di collina: 20 mila euro contro la desertificazione commerciale

Palazzo Oropa crede ancora nei negozi di collina. Attraverso una delibera di giunta l'amministrazione Olivero ha rinnovato il suo impegno per sostenere i negozi che si trovano nei quartieri "periferici", come fatto dai suoi predecessori anche se non in maniera continuativa, a partire dal 2017. L'esecutivo ha messo sul piatto per l'edizione 2025, 20 mila euro, anche se non esclude di aggiungerne, se ne avrà la possibilità, ed è già pronto a rivedere i criteri di assegnazione in vista del prossimo anno.

Alla prima edizione del nel 2017 erano 14 le attività che avevano partecipato al bando del Comune di Biella rivolto ai negozi collinari e di periferia contro la desertificazione. All'ultimo bando 2023 hanno partecipato in 8.

"Crediamo che sia nostro dovere aiutare queste attività che non si trovano in centro - commenta l'assessore ai Commercio Anna Pisani - . Purtroppo non c'è stato tempo di rivederne criteri e regolamento perchè sarebbero slittati di tanto i tempi, quindi abbiamo fatto capo ai criteri che già esistevano. E' chiaro che nelle ultime edizioni il numero dei negozi che ha aderito all'iniziativa è diminuito, quindi significa che un ripensamento deve essere fatto. Dobbiamo solo sapere in quali termini, ma è una questione che va affrontata seriamente, dati alla mano. In questa edizione faremo quindi tutte le verifiche del caso e poi vedremo come impostare i prossimi contributi".

"L’intento specifico - si legge nel documento - è quello di incoraggiare, promuovere e supportare il mantenimento di punti vendita per consumi primari del settore alimentare nelle zone svantaggiate e decentrate del territorio comunale, di tutelare e rivitalizzare la piccola distribuzione commerciale contribuendo al miglioramento della qualità del servizio erogato. E qualora l’amministrazione reperisca ulteriori risorse per l’esercizio 2025, si potrà riservare di incrementare in maniera proporzionale i contributi concessi agli assegnatari del presente bando.