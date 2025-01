Manutenzione del verde lungo le strade, nel Biellese gli interventi proseguono senza sosta

Il Servizio Manutenzione ordinaria delle strade della Provincia di Biella sta completando in questi primi giorni del 2025 i lavori di pulizia delle cunette e la sfrondatura dei rami lungo le arterie provinciali del Lotto 2, comprendenti la Valle Elvo, Oropa e Cervo.

Questa tipologia di lavori (pulizia di cunette e fossi e sfrondatura rami) viene svolta ogni anno nel mese di dicembre, dopo la caduta delle foglie. La pulizia delle cunette è eseguita lungo tutta la rete stradale (in questo caso, il Lotto 2 comprende quasi 50 km) una volta all’anno, ripetendo gli interventi dopo le piogge primaverili dove necessario, per rimuovere i nuovi accumuli di rami e di foglie. Alla pulizia delle cunette si affianca la rimodellazione dei fossi, con una manutenzione completa nel quadriennio.

Altro intervento fondamentale, ai fini della sicurezza stradale, è la sfrondatura di rami e arbusti che invadono le carreggiate delle strade che attraversano il territorio Biellese, particolarmente ricco di boschi soprattutto nelle valli. Per questa azione di manutenzione del verde lungo le strade, fondamentale è il contributo dei privati, tenuti e chiamati a manutenere i loro fondi limitrofi alle strade. Per questo motivo è in atto, in collaborazione con il Servizio di Protezione Civile, una campagna di sensibilizzazione con richiesta di taglio piante ai privati nei terreni di loro proprietà.

Questi interventi contribuirebbero tantissimo a mantenere pulite e sicure le strade a beneficio della collettività e al contenimento dei costi. Per il Lotto 2 (lungo circa 50 km), per la sfrondatura di rami e la pulizia delle cunette la spesa è di 51.240 euro Gli interventi di manutenzione del verde lungo le strade provinciali includono gli sfalci dell’erba che vengono eseguiti regolarmente nella stagione estiva, per una spesa complessiva annua di quasi 800mila euro. I lavori, suddivisi in 5 lotti, sono affidati con appalto quadriennale con contratti a corpo (gli sfalci dell’erba) e a misura (i fossi, le cunette e le sfrondature).