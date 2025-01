Vetri rotti in una finestra all'asilo abbandonato a Crocemosso

Sono in corso accertamenti per capire che cosa sia successo, se malviventi abbiano cercato di entrare o si tratti di un episodio di vandalismo, ma nella giornata di ieri domenica 12 gennaio un passante ha segnalato al 112 che in una finestra dell'asilo di Crocemosso in piazza della chiesa erano stati rotti i vetri.

Una volta sul posto i Carabinieri hanno accertato che effettivamente i vetri erano stati danneggiati. Lo stabile in questione è ormai in stato di abbandono ormai da un paio di anni. Da una prima ricostruzione sembra che i fatti siano accaduti in questa settimana, non si sa esattamente quando.

Spetterà ora ai militari a far luce sull'accaduto.