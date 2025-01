Anche Castelletto Cervo promuove la mobilità sostenibile con l'adesione a "Bici in Comune"

Oltre a Biella ci sono altri Comuni nel Biellese che stanno aderendo al bando "Bici in Comune", tra questi, Castelletto Cervo.

Obiettivo è finanziare progetti: legati al cicloturismo; inerenti attività con le scuole aventi ad oggetto la mobilità sostenibile; di riqualificazione innovazione e digitalizzazione dei percorsi ciclabili; realizzazione di nuovi percorsi ciclabili verso zone industriali e commerciali; organizzazione di eventi sportivi ciclistici.

Il progetto è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute e ANCI e il Comune ha tempo fino al 13/01/2025 per presentare la propria adesione al bando.

In particolare, con un primo intervento il Comune prevede la realizzazione di un percorso sicuro per il collegamento tra il plesso della Scuola dell’Infanzia e l’area giochi polifunzionale così da consentire ai bambini l’utilizzo in sicurezza della bicicletta ed organizzare delle manifestazioni pubbliche di divulgazione e di sport.

Un secondo intervento è finalizzato a dare continuità ad un percorso ciclabile che al momento si interrompe ben prima del confine tra i Comuni di Castelletto Cervo e Lessona: per mettere in comunicazione i due ambiti territoriali è necessario prevedere l’adeguamento funzionale di un tratto già strutturato di carreggiata stradale.

Inoltre, da parecchi anni vengono organizzate collegialmente tra Amministrazione Comunale e le Associazioni ASD Velo Club ed ASD Cycling Center le manifestazioni sportive di educazione stradale e pratica sportiva che riscuotono un sempre maggiore successo ed apprezzamento e il Comune intende perciò mantenere attiva questa collaborazione.