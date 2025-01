Netro, scout intossicati, 2 giovani più gravi in camera iperbarica a Torino

Aggiornamento delle 11,40

A coordinare le operazioni del soccorso è stato il Dott. Guido Perlo direttore della struttura complessa Medicina e Urgenza: "Tutto si sta risolvendo - dichiara - . Nella notte i ragazzi che erano da noi in ospedale per gli accertamenti sono stati tutti dimessi e le giovani che erano a Torino torneranno a casa in giornata. Ringrazio tutto lo staff medico e infermieristico dell'ospedale per il meraviglioso lavoro di sinergia, i reparti di Rianimazione, Cardiologia, Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso per come è stata gestita questa complessa situazione".

Aggiornamento delle 11,17 del 12 gennaio

Il fatto è accaduto in una casa campeggio. Erano presenti in quel momento dodici ragazzi tra cui diversi minorenni. I Vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno confermato, grazie ad i rilievi effettuati con la strumentazione in dotazione al nucleo NBCR, la presenza di monossido e di conseguenza hanno ordinato l’evacuazione di tutta la struttura ricettiva.

Tra i giovani sono state ricoverate prima due ragazze che sono state portate a Torino.

In tutto sono però 24 i ragazzi sottoposti ai controlli sanitari, perchè sono stati invitati a recarsi in ospedale sia quelli presenti al momento dell’intervento di soccorso che quelli che hanno frequentato gli ambienti nei giorni precedenti.

Le cause sono in corso di aggiornamento.

Aggiornamento delle 10 del 12 gennaio

Con il passare delle ore i contorni dei fatti iniziano a essere più definiti. Il fatto è accaduto in regione Bline, presso un immobile di proprietà della parrocchia di Occhieppo Inferiore.

Secondo una prima ricostruzione sembra che due giovani scout di 17 e 18 anni che fanno parte del gruppo Biella 2, durante la preparazione della cena siano state colte da malore per intossicazione da monossido di carbonio sembra dovuto al malfunzionamento della cucina.

Entrambi sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale di Biella e successivamente a Torino per essere sottoposte al trattamento in camera iperbarica ma sembra che fortunatamente non siano in pericolo di vita.

A scopo precauzionale sono stati portati al pronto soccorso anche gli altri scout presenti sul posto, per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Andorno.

Seguiranno ulteriori accertamenti.

Aggiornamento delle ore 20:30

Sono 25 le persone che oggi sono state trasportate in Pronto Soccorso a Biella per accertamenti, a seguito di un'intossicazione da monossido di carbonio. Due di esse verranno trasportate a Torino per un urgente trattamento in camera iperbarica, mentre le restanti verranno monitorate.

Al momento i Vigili del Fuoco stanno indagando sulla natura delle esalazioni dovute, probabilmente, al malfunzionamento di un impianto di riscaldamento.

Netro, intossicazione da monossido di carbonio: due persone all'ospedale

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Netro, due persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio. L'allarme è scattato intorno alle ore 17:00, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per effettuare un monitoraggio strumentale e verificare la presenza di sostanze pericolose nell’area. Le persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale dal personale sanitario, per relativi accertamenti e cure.

La dinamica e le condizioni di salute dei malcapitati rimangono ancora incerte; seguiranno aggiornamenti in merito.