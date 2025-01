Calcio, vittorie per la Biellese, Fulgor Chiavazzese RV e Città Di Cossato

Questi i risultati del fine settimana sui campi da calcio per le squadre biellesi.

Per quanto riguarda l'eccellenza Girone A, tra Accademia Borgomanero e Aygreville è finita 3 a 0 con goal di Kouadio J., Kouadio J., Gazzetta T.; Verbania- Briga è finita 1 a 0;1-2 Borgosesia - Bulè Bellinzago; Lascaris - Settimo 0 - 3; Volpiano Pianese- Oleggio 3-1, mentre la Biellese si impone su PDHAE 6-1 con rete di Naamad J., Naamad J, Artiglia E., Capellupo S. (rigore), Naamad J.. Pro Eureka - Quincinetto Tavagnasco 1-1 con rete di Vergano F.. La Biellese è in cima alla classifica con 39 punti.

Promozione Girone A. Città Di Cossato si impone 3-1 su Virtus Vercelli; finisce 3-1 tra Fulgor Chiavazzese RV- Dufour Varallo, 3-1 Gattinara F. C. vs Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; 2-1 Juventus Domo vs Cameri Calcio; 2-4 tra Omegna Calcio 1906 vs Ivrea Calcio e 2 pari tra Orizzonti Canavese Alicese vs Montanaro, 3-2 Ornavassese vs Arona Calcio; o-o Ornavassese vs Arona Calcio. Città di Cossato è in cima alla classifica con 36 punti, segue Fulgor Chiavazzese con 34.

Prima Categoria - Girone B: è finita 0 a 1 Borgolavezzaro vs Pro Palazzolo; 1 a 0 Banchette Colleretto G. P. vs Torri Biellesi; 1-2 Cigliano Calcio vs Valle Cervo Andorno; 0-2 Crescentinese vs Santhià 1903. Nella La Vischese vs Gaglianico C. S. I. ha vinto con 2 reti Gaglianico, mentre è finita in pareggio 1 a 1 tra Trecate Calcio vs Ponderano; tra Valdilana Biogliese vs Junior Torrazza è finita ha vinto Valdilana Biogliese, mentre è finita 0-2 tra Valle Elvo vs Livorno Ferraris Bianzè. Classifica: in cima c0è La Vischiese con 36 punti, segue Valle Elvo con 33, Ponderano 29 come Gaglianico, Valle Cervo Andorno 28, Torri Biellesi 19, Valdilana Biogliese 15.