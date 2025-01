Monitoraggio PFAS, a breve gli esiti dei prelievi: "Tutelare la salute dei cittadini è la nostra priorità".

Sono previsti entro la fine di gennaio i primi esiti dei campioni di sangue raccolti durante il Biomonitoraggio avviato a Spinetta Marengo: proprio in questi giorni, infatti, sono in fase di conclusione le analisi presso il laboratorio di Tossicologia ed Epidemiologia Industriale dell’AOU Città della Salute di Torino.

In questa prima fase, che si è svolta dal 23 novembre al 13 dicembre, sono stati effettuati 135 prelievi utili per testare l’organizzazione del sistema, il coordinamento con il laboratorio analisi di Torino e l’adesione al biomonitoraggio, che si è svolta attraverso contatti telefonici ai residenti nella fascia fino a 500 metri dallo stabilimento, sorteggiando la lettera iniziale del cognome da cui partire.

«Nel pieno rispetto delle tempistiche proseguiamo senza sosta con il biomonitoraggio – ha sottolineato l’assessore Federico Riboldi – Come ho sempre ribadito, l’attenzione rimane alta e lo stiamo confermando con questo importante studio. Finora, è sempre bene ribadirlo, non si sono riscontrati i dati allarmanti registrati per esempio in Veneto, ma nonostante questo l’impegno è massimo proprio per esser pronti a ogni eventualità, così come dimostrato con il campionamento continuo delle acque. Quindi andiamo avanti con determinazione con la ferma volontà di tutelare in ogni modo la salute dei cittadini di Spinetta Marengo e del territorio che la circonda».

Gli operatori dell’Asl AL hanno contattato in tutto 388 persone e fissato 200 appuntamenti: 65 persone, pur avendo aderito telefonicamente e fissato l’appuntamento non si sono presentate. Chi si è presentato è stato informato sulla natura dello studio, ha espresso i relativi consensi alla privacy e al trattamento dei dati e ha ricevuto una lettera da consegnare al medico di famiglia per segnalare la propria adesione allo studio. Dopodiché è stato effettuato il prelievo sul mezzo mobile e, attraverso un questionario, sono stati raccolti dati relativi agli stili di vita, all’alimentazione e all’attività lavorativa.

Appena i risultati saranno disponibili la task force regionale coordinata dall’assessore Riboldi sarà convocata per una valutazione dei risultati in forma aggregata e per proseguire con il lavoro in corso per la definizione della presa in carico dei soggetti esposti alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Contestualmente è previsto un nuovo incontro pubblico in cui i primi risultati saranno presentati alla popolazione e saranno illustrate le modalità di adesione al biomonitoraggio per tutti coloro che risiedono entro i 3 chilometri dallo stabilimento.