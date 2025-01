Lavori di efficientamento energetico alla Rsa "Adele Mora" di Mezzana

Progetto di efficientamento energetico alla casa di riposo "Adele Mora e Cerruti Sola Eugenio" di Mezzana Mortigliengo. Il progetto è stato presentato dalla cooperativa sociale Anteo di Biella in qualità di gestore. La coop ha chiesto il nullaosta al Comune per la realizzazione dei lavori. La Rsa Adele Mora e Cerruti Sola Eugenio di Mezzana Mortigliengo offre prestazioni socio-sanitarie di qualità a persone anziane con media o grave perdita dell’autosufficienza. La struttura è accreditata con la Regione Piemonte e dispone di 36 posti letto Rsa (Residenza Sanitaria Assistenziale), suddivisi in due nuclei da 18 posti letto ciascuno.