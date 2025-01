A Zubiena le telecamere sono in alta definizione, il sindaco: “Per contrastare lo spaccio nei boschi”

Un nuovo sistema di videosorveglianza per individuare in alta definizione mezzi e soggetti sospetti nel territorio di Zubiena.

A darne notizia il sindaco Davide Basso: “Come promesso dall'amministrazione comunale, è stato installato alle telecamere già esistente in paese un rinnovato sistema NVR HD che consentirà di definire in maniera efficace le targhe dei veicoli in transito nel nostro comune. L'obiettivo? Garantire una maggior sicurezza nelle nostre zone per un'azione di prevenzione, monitoraggio e contrasto ai casi di spaccio nei boschi della Serra, già segnalati alle forze dell'ordine nei mesi scorsi”.

La spesa impiegata dal Comune è di circa 1900 euro e il nuovo sistema in hd sarà installato nelle 25 telecamere, posizionate negli angoli strategici di Zubiena, a partire dal 2017”.