Conflitto e adolescenza istruzioni per l'uso dai 13 anni, un incontro a Sandigliano

Il centro per le famiglie del Consorzio I.R.I.S. - Il Patio organizza un incontro di confronto per genitori con gli operatori del centro per le famiglie "Conflitto e adolescenza: istruzioni per l’uso. Dai 13 anni" imparare a confliggere, non sfuggendo al conflitto ma gestendolo. In che modo? utilizzando quali modalità e strategie? ci rifletteremo insieme durante l’incontro.

L'appuntamento è a Sandigliano sabato 25 gennaio alle 10:00 presso il salone polivalente via E. Maroino al civico 12.

Posti limitati, si consiglia l'iscrizione.