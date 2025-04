Progetto di Public Engagement CUBITO – ComUnità BIellese e università di TOrino a Città Studi Biella

Proseguono gli incontri del ricco calendario di eventi organizzati nell’ambito del Progetto di Public Engagement CUBITO – ComUnità BIellese e università di TOrino: dal trasferimento di conoscenza alla mutualità sistemica, promosso dall’Università di Torino nella sede biellese insieme a Città Studi Biella.

Il prossimo evento, dal titolo “Invecchiamento. Sfide individuali e collettive in provincia” si svolgerà giovedì 10 aprile dalle ore 16.00 presso il Centro Congressi di Città Studi ed è realizzato in collaborazione con i Dipartimenti Culture, Politica e Società ed ESOMAS – Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche di Unito. Il convegno si pone l’obiettivo di restituire i risultati del progetto Great Old Biella – vincitore del Bando Proof of Value (PoV) Instrument 2022 dell’Università di Torino, finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo e realizzato con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – che ha cercato di analizzare la realtà della popolazione anziana biellese al fine di fornire strumenti utili per la pianificazione di interventi mirati a migliorare la qualità di vita.

Nel corso dell’incontro, sarà inoltre illustrato lo stato di avanzamento del progetto TeleFragMont 4.0, PoC accademico Spoke 4 all’interno del PNRR Nodes, finalizzato alla sperimentazione di un sistema integrato per la telemedicina, con l’obiettivo di potenziare l’assistenza nelle aree marginali e remote. La partecipazione è gratuita previa registrazione. Il progetto propone un ricco calendario di eventi con lo scopo di avvicinare l’intera comunità al mondo universitario, raccontando gli studi e le ricerche accademiche intraprese da Unito sul territorio biellese. In particolare, è stato stabilito un programma di appuntamenti classificati in base a 4 linee di indirizzo: “Filiere produttive”, “Imprenditorialità”, “Sostenibilità sociale ed ambientale” e “Cultura e storia”. Gli eventi previsti si terranno per la maggior parte a Biella in presenza presso la sede di Città Studi, e solo 2 in provincia di Cuneo. Questi ultimi 2 eventi sono stati inseriti in ottica di mutualità sistemica, sia per l’integrazione di altre idee progettuali, sia per validare materialmente gli eventi ideati a Biella dal punto di vista della “scalabilità e riproducibilità”.

Gli eventi sono realizzati con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. I dipartimenti di Unito coinvolti sono 8: Dipartimento di Management, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di Studi Storici, Dipartimento di Esomas, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Dipartimento di Scienze Veterinarie e il Dipartimento di Studi Umanistici. A tutti i partecipanti che si registreranno, verrà rilasciato un Open Badge, certificazione digitale riconosciuta a livello Europeo che attesta le conoscenze apprese e le capacità acquisite attraverso la partecipazione all’evento. Inoltre tutti gli eventi saranno registrati e verranno pubblicati in asincrono sulla piattaforma di Unito MOOC, per permettere la fruizione dei contenuti ad un pubblico più ampio. Per informazioni: cubito@unito.it | Città Studi 015 8551110