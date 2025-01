Sellalab, incontro dedicato all’innovazione sostenibile per la competitività delle imprese

Un evento dedicato alle imprese per esplorare tutte le opportunità di avviare un percorso di transizione sostenibile e responsabile. Saranno questi i temi del primo appuntamento del 2025 di Sellalab, la piattaforma d’innovazione a impatto del gruppo Sella, che si terrà giovedì 16 gennaio dalle 9.30 alle 12 a Biella presso l’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella in via Corradino Sella 6.

Nel corso dell’incontro, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, verranno illustrati i benefici, le strategie, i case study, gli ecosistemi e gli strumenti, finanziari e non solo, per supportare le Piccole e medie imprese nel loro percorso di transizione sostenibile e responsabile. Durante l’evento, Caterina Soldi del Cottino Social Impact Campus spiegherà ai partecipanti il valore aggiunto della sostenibilità nelle strategie aziendali per migliorare la competitività della propria impresa, mentre Andrea Massitti, Chief Sustainability Officer di Banca Sella, chiarirà l’impatto delle scelte sostenibili sul rating creditizio delle aziende e le opportunità di accesso al credito. Cristina D’Ercole, Vice Segretario Generale presso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e Direttore Aziende speciali, presenterà le opportunità di finanziamento disponili per le imprese interessate a investire in sostenibilità.

A conclusione dell’evento, gli esperti di Sellalab illustreranno le iniziative a impatto che la piattaforma del gruppo Sella offre alle Pmi per sostenerle nei loro percorsi di transizione sostenibile. L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito www.sellalab.com nella sezione “Eventi”, dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti.