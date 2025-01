Biella, usa il motorino di un amico: non aveva mai preso la patente

La scorsa notte un equipaggio della Squadra Volante della Questura ha segnalato all'Autorità Giudiziaria un 30enne residente a Biella, in quanto circolava con un ciclomotore privo di revisione e assicurazione. Lo stesso è risultato sprovvisto della patente di guida perchè mai conseguita e nel recente passato era già stato sanzionato per la medesima violazione.

Da accurati accertamenti, è emerso come l'uomo, dopo essersi fatto prestare da un amico il veicolo in questione, avesse applicato in maniera fraudolenta al ciclomotore una targa associata ad un altro mezzo “pulito” pensando così di poter dissimulare il fatto che il ciclomotore fosse sottoposto a sequestro amministrativo e per tanto ne fosse vietato l'uso.

L'attività della Volante di Polizia, proseguita con il sequestro definitivo del mezzo e con il deferimento all'Autorità Giudiziaria anche del proprietario del ciclomotore, in quanto ne ha violato l'obbligo di custodia, si inserisce nell'azione di prevenzione e controlli voli a garantire maggior sicurezza per le strade biellesi.