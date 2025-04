Sandigliano, si ribalta con l'auto per evitare un animale selvatico (foto di repertorio)

Grosso spavento per un biellese di 44 anni finito al Pronto Soccorso, in codice giallo, per un incidente stradale. È successo nel primo pomeriggio di ieri, 17 aprile, nel comune di Sandigliano.

Dalle prime ricostruzioni, affidate ai Carabinieri, giunti sul posto, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare l'impatto con un animale selvatico, spuntato all'improvviso sulla carreggiata. L'auto avrebbe prima sbattuto contro un pilastro in cemento poi si sarebbe completamente ribaltato. Presenti anche i sanitari del 118 per la prima assistenza.

A Candelo, invece, nel corso della notte, un altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro autonomo: in questo caso, avrebbe impattato contro un parapedone. Indenne il giovane alla guida.