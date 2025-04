Sembra proprio che sia andato distrutto il capanno che, intorno alle 4 di oggi, 18 aprile, è stato completamente avvolto dalle fiamme. L'allarme è scattato nel comune di Strona, in frazione Quario.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone per le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sono in fase di accertamento le cause del rogo.