Biella, rubata e-bike: in 24 ore la Polizia la ritrova

In data 8 gennaio, è stato denunciato il furto di una bici elettrica che il proprietario ha utilizzato per recarsi come sempre sul luogo di lavoro. La squadra Volante ha fin da subito effettuato accurate e incessanti ricerche sul territorio.

Questa mattina, grazie all'ausilio di apposite applicazioni tecnologiche, il mezzo è stato rintracciato all'interno di uno stabile cittadino. L'e-bike è risultata essere già smontata e il cittadino straniero proprietario dello scantinato, ove è stata nascosta, ha riferito di averla acquistata nel pomeriggio appena trascorso da due uomini di nazionalità straniera.

Lo stesso 45enne è stato quindi soggetto ad indagini per il reato di ricettazione e la bici elettrica è stata riconsegnata al proprietario, che potrà così a breve riprendere l'utilizzo di questo ecologico mezzo di trasporto.