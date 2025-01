Lessona piange la morte di Maria Rosa Sermoneti, con passione aveva gestito una pizzeria

Dolore a Lessona per la morte di Maria Rosa Sermoneti, mancata in queste ore all'affetto dei suoi cari. Aveva 75 anni.

Molto conosciuta in paese, nel 1984 aveva aperto, assieme al marito Gaetano, una trattoria/pescheria a Cossato. In seguito, per 16 anni, aveva gestito con competenza una pizzeria d'asporto prima a Cossato poi a Lessona. Molto apprezzata per le sue qualità morali e professionali, aveva una grande passione per i viaggi e l'arte antica ed era profondamente devota alla Madonna di Fàtima.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, avranno luogo domani, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, a Lessona. Sempre qui, verrà recitato il Santo Rosario alle 18.30 di stasera, giovedì 9 gennaio.