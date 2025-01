Dal Nord Ovest - Tragedia a Porta Nuova, malore improvviso fatale a una conducente bus

Tragedia nella prima mattina di ieri, martedì 7 gennaio, nella zona di Porta Nuova, a Torino. Un'autista donna di 55 anni ha perso la vita intorno al capolinea del 12 in corso Vittorio Emanuele II: fatale un malore improvviso.

I passeggeri e un collega hanno notato che la donna non stava bene, hanno subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo neppure l'intervento dei sanitari del 118 ha potuto qualcosa. Trasportata all'ospedale in codice rosso, poco dopo è deceduta. La donna non era sposata e non aveva figli, ai suoi cari si è stretta la Gtt, dopo aver saputo della tragica fine.