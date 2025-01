Vigliano, auto urta il guardrail e finisce di traverso all'uscita della Superstrada FOTO

Incidente stradale in Superstrada. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12 di oggi, 8 gennaio, in direzione di Biella: stando alle prime ricostruzioni, un'auto ha urtato il guardrail per cause da accertare ed è finita di traverso nell'imbocco dell'uscita per Candelo e Vigliano Biellese.

Al momento, il tratto di carreggiata è chiusa al traffico. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e i sanitari del 118 per l'assistenza al conducente.