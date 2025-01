A Massazza l'addio al Generale di Brigata del Genio Fausto Rubicondo

Riceviamo e pubblichiamo:

“Sabato 4 gennaio, presso la chiesa di Massazza, si sono svolti i funerali del Generale di Brigata del Genio Fausto Rubicondo, molto conosciuto e stimato. Il picchetto d’onore è stato della Brigata Alpini Genieri Taurinense, presenti il sindaco e ufficiali e sottoufficiali della stimata Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza inoltre rappresentanti delle Associazioni Nazionali Genieri e Trasmettitori, Carristi e l’Associazione nazionale finanzieri d’Italia.

Nato ad Avellino il 10 ottobre 1935, residente a Massazza, diplomato Geometra presso istituto amabile di Avellino nel 1957. Dopo di che 2 anni di scuola di applicazione d’Arma di Torino. Inizia la carriera militare: S.Tenente btg Cremona, Tenente btg Centauro, Capitano btg Ariete, Maggiore btg 131°Ticino, Ten.Col 131°btg Ticino, Ten.Col Cdo Genio del 3°corpo d’armata,Vice Cte, Generale di Brigata dal 1992 presso gli alti comandi del 3° Corpo d’Armata. Con incarichi speciali presso Palazzo Cusani in Brera (MI). In seguito dopo un periodo di “Ausiliaria” e’ stato delegato ANGET Piemonte e Valle d’Aosta. Ha prestato servizio presso le caserme di Torino, Bellinzago, Motta di Livenza ,Novara, Milano.

Onorificenze militari conseguite: Diploma con medaglia al valore per l’opera prestata nel terremoto del Friuli ; Diploma con medaglia al valore per l’opera prestata nel terremoto Campania e Basilicata; Diploma con medaglia al valore per l’opera prestata in Valtellina; Decorato della Croce d’oro per Anzianità di Servizio militare; Decorato della medaglia d’oro mandato di reparto; Cavaliere Ufficiale al merito della Repubblica Italiana; Decorato della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare; Decorato di medaglia di Bronzo al valore dell’esercito con la seguente motivazione: “Ufficiale Superiore preposto al coordinamento degli interventi della unità del Genio del 3° Corpo D’armata durante le operazioni di soccorso nelle località colpite da calamità naturali in Valtellina, si prodicava con abnegazione, capacità tecnica e spirito di sacrificio nella progettazione, organizzazione e direzione di importanti lavori connessi con il ripristino della viabilità, lo sgombero di macerie e di fango, lo svuotamento di alvei fluviali, il montaggio di ponti metallici ,l’installazione a quote elevate a complessi di illuminazione per il controllo degli eventi franosi .Generoso comandante forniva costante e decisivo impulso alla attività di soccorso ,impiegando personale e mezzi con professionalità e solidarietà, riscuotendo unanime grato apprezzamento da parte della popolazione e dalle Autorità amministrative”.

Durante il comando della Caserma Passalacqua di Novara con il grado di Ten. Col. ha e coordinato e supportato molte esercitazioni NATO presso il campo militare di addestramento “La Baraggia”. Con un encomio per l’eccellenza logistica, assistenza e coordinamento a supporto al comando del contingente dell’Esercito Statunitense del North Carolina rimasto nel campo militare per molti mesi ad addestrarsi, missione “Display Determination” Southern European Tash Force. “In appreciation for support to TF1-120 30TH INF BDE NCARNG dd’86” Great Credit upon himself, the Italian army and the united states army. Robert L. Degrat Col. GS. Un nota particolare di servizio, con il grado di Capitano della Brigata Ariete di Motta di Livenza , ha coordinato e fatto costruire un ponte Galleggiante nel mare di Venezia per la discesa della Madonna a Caorle portata con una galea di stato dei Dogi dal allora Patriarca di Venezia Cardinale Albino Luciani poi diventato Papa Giovanni Paolo I. Verso fine della celebrazione si è abbattuta una burrasca dal mare che ha compromesso la sicurezza dei partecipanti, con fermezza e autorità il Capitano Rubicondo ha preso decisioni fondamentali per evitare il peggio. Dall’ 1971 data di promozione a Capitano a fine carriera ha sempre conseguito una serie nutrita ed articolata di elogi, compiacimenti ed apprezzamenti ricevuti nel corso della sua lunga carriera militare, nei vari incarichi e gradi per le più diverse azioni e circostanze di servizio.

Un ringraziamento particolare: al Generale di Corpo d’Armata Marios Lombardo, al Colonnello Cesare Maragonia della Guardia di Finanza, al Capitano dei Carabinieri Matteo Ettore Grasso, al Maresciallo dei Carabinieri Fabio Rotolo, al Delegato A.N.G.E.T Regionale Piemonte e V. Aosta, Av Mauro L. Rubat Ors, al Comando della Brigata Alpini Taurinense”.