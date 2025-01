Su Nuraghe, il ricordo del Generale di Brigata Fausto Rubicondo

All’età di 89 anni è serenamente mancato Fausto Rubicondo, Generale di Brigata del Genio dell’Esercito Italiano.

Nato a Bellizzi Irpino in provincia di Avellino, ha dato il suo contributo in alcuni settori dell’attività di “Su Nuraghe”, rinnovando puntualmente l’annuale sua iscrizione al Circolo. Importante il ruolo svolto nel far nascere il Nucleo Biellese dell’Associazione Nazionale Brigata “Sassari” intitolata al Capitano Emilio Lussu.

Attivo per molti anni nella vita dell’associazionismo combattentistico biellese, per lungo tempo delegato regionale dell'ANGET (Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori), ha saputo saggiamente consigliare e guidare anche i primi passi dei “Sassarini” biellesi.

Presente alle cerimonie in ricordo dei Caduti svolte presso l’area monumentale di “Nuraghe Chervu”, lo vogliamo ricordare con un’immagine d’archivio, che ritrae il Generale al centro del fotogramma accanto alle insegne della sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Questa mattina, alle ore 10:30 a Massazza, insieme agli stendardi delle consorelle Associazioni d’Arma, saranno presenti quelli del Nucleo dei “Sassarini” biellesi, uniti nel dolore della famiglia: la moglie Rosella, la figlia Federica con il marito Fabio, il figlio Giuseppe Stefano, il nipote Ludovico che tanto amava, il fratello Fernando e la sorella Lina, il cognato Renzo, il nipote Alberto.

Dopo la funzione religiosa il Generale riposerà nel cimitero del paese.