UPBeduca Biella e “l’incontro del pomeriggio”, a gennaio gli appuntamenti gratuiti.

“Poi arriva l’Epifania che tutte le feste porta via”. A noi, invece, riporta l’incontro del pomeriggio con tante nuove conferenze dai temi più vari.

Ci ritroviamo a Biella presso la sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in via Gramsci 14/A, di martedì e a Cossato presso la sede di UPBeduca in via Martiri della Libertà 14, di mercoledì sempre alle ore 16.00.

L’accesso agli incontri è gratuito, ma è richiesdta l’iscrizione all’associazione.

Si ringraziano la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per la disponibilità e il sostegno all’iniziativa e le amministrazioni comunali delle città di Biella e di Cossato per il patrocinio.

Biella, calendario gennaio 2025

martedì 7 gennaio 2025

Maria Chiara Leone - I gioielli dei Romani antichi

Conosceremo pietre e materiali usati, metodi di fabbricazione. Tipi di gioielli per donna e per uomo, illustrati con diapositive.

martedì 14 gennaio 2025

Andrea Fabbris - L’importanza di investire: metodi semplici alla portata di tutti

Oggi è sempre più importante investire per mantenere il tenore di vita attuale: dopo una breve introduzione sul concetto di inflazione, vengono mostrate alcune strategie semplici e facilmente replicabili che possono essere attuate dagli investitori.

martedì 21 gennaio 2025

Federico Zorio - L'azzurro dei soldati biellesi. I decorati al valor militare (1911-1940)

Dalla guerra italo - turca alla campagna italo – etiopica, sono trent'anni in cui i militari biellesi hanno compiuti atti eroici. Insieme ai più conosciuti, quali Costantino Crosa e Mario Cucco, vi sono tanti altri decorati caduti, ma anche i sopravvissuti che, dopo gli eventi bellici, sono ritornati alla loro routine quotidiana, quasi inconsapevoli di aver fatto "tanto".

martedì 28 gennaio 2025

Ruth Cerruto - Dall’orzo al grano. Dall’uscita dall’Egitto alla Rivelazione del Sinai: un cammino verso la libertà

La festa di Pesach celebra l’uscita dall’Egitto e la fine della schiavitù. La festa di Shavuot celebra il Matan Torah, il dono della Torah e cade quarantanove giorni dopo Pesach. Tra i due eventi un lungo cammino nel deserto. Analizzeremo il significato delle due feste e la loro simbologia nella tradizione ebraica.

UPBeduca: L’incontro del pomeriggio – Calendario mese di Gennaio 2025

